Productores urgen reactivación del sector agrario para fortalecer seguridad alimentaria

Tegucigalpa – El presidente de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH), Héctor Ferreira, informó que sostuvieron una reunión con el titular del Congreso Nacional (CN), Tomas Zambrano, en la que abordaron diversos temas prioritarios para el sector productivo, entre ellos la merienda escolar, el acceso a crédito y la seguridad jurídica de la tierra.

Ferreira destacó que uno de los puntos centrales del encuentro fue la necesidad de “oxigenar” al sector productivo nacional. “Lo más importante es que el presidente del Congreso está claro que el sector productivo necesita una oxigenación”, expresó.

El dirigente gremial señaló que si bien los productores reconocen la responsabilidad que tienen con la banca privada y la banca pública, también es urgente una readecuación de deudas para quienes enfrentan dificultades. Estamos claros que tenemos que ser responsables con la banca privada y con la banca pública; el productor que tiene un compromiso debe cumplirlo. Pero sí se necesita la readecuación de la deuda, subrayó.

Según detalló, existen productores que desde hace más de 20 años no han tenido acceso a crédito, lo que limita la capacidad de poner a producir miles de manzanas de tierra. En ese sentido, llamó a diseñar una estrategia que permita ampliar el acceso a financiamiento, especialmente con créditos blandos, para reactivar el agro nacional.

Ferreira enfatizó que reactivar esas tierras permitiría no solo fortalecer la seguridad alimentaria del país, sino también generar divisas y contribuir a mejorar el nivel de vida de la población hondureña.

En cuanto a la seguridad jurídica, el presidente de FENAGH manifestó que la normativa ya existe, pero debe aplicarse de manera firme. “La ley está dada para el tema de seguridad jurídica y solo hay que aplicarla. En los últimos cuatro años se dejó de aplicar y se hizo más relajado de lo que ya era anteriormente”, afirmó.

A renglón seguido indicó que actualmente hay unas 66 mil manzanas de tierra invadidas a nivel nacional, lo que representa un serio obstáculo para la producción. Recordó que en el gobierno anterior participaron en mesas de trabajo donde se expuso claramente la problemática, pero no se registraron avances concretos.

Como propuesta, la federación ha planteado la creación de un banco de tierras que permita a productores acceder a terrenos de manera ordenada, sin afectar a los propietarios y evitando nuevos conflictos agrarios.

Finalmente, Ferreira reiteró el llamado a establecer mecanismos que faciliten créditos accesibles y condiciones favorables para el sector, a fin de impulsar la producción agrícola y ganadera como pilar del desarrollo económico de Honduras. LB