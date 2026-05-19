Productores urgen decreto para readecuar deudas y enfrentar efectos del cambio climático

Tegucigalpa- El miembro del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras, Darwin Cálix, advirtió que el cambio climático ya está causando estragos en el sector agrícola nacional y urgió al Congreso Nacional aprobar un decreto que permita readecuar las deudas de los productores y facilitar el acceso a créditos.

El dirigente señaló que la mayoría de pequeños y medianos agricultores arrastran compromisos financieros que les impiden acceder nuevamente al sistema bancario, pese a que mantienen la intención de pagar sus obligaciones.

“Queremos pagar, no estamos pidiendo donaciones. Lo que solicitamos es una readecuación de las deudas para que automáticamente podamos ser sujetos de crédito”, expresó.

Cálix indicó que alrededor del 80 por ciento del sector productivo que sostiene la plataforma alimentaria del país se encuentra en la central de riesgo, situación que limita el financiamiento para la producción agrícola.

Asimismo, enfatizó que es urgente reactivar y dinamizar el agro hondureño, especialmente ante las dificultades climáticas que afectan las cosechas.

El representante campesino cuestionó que los gobiernos conocen las necesidades del sector antes de llegar al poder, pero una vez asumen funciones no responden a las demandas de los productores.

“Los gobiernos saben las penurias que atraviesa la agricultura, pero parece que en campaña escuchan con unos oídos y ya en el poder escuchan con otros”, zanjó.

Cálix alertó además que el país continúa enfrentando los efectos del cambio climático sin herramientas suficientes para hacerles frente, destacando la necesidad de invertir en sistemas de riego para reducir la dependencia de las lluvias.

Según explicó, los pronósticos meteorológicos indican que durante el período de primavera apenas se registrarían alrededor de 51 días de lluvia, tiempo insuficiente para garantizar el desarrollo adecuado de cultivos como el maíz.

En el caso del frijol, reconoció que las condiciones podrían ser un poco más favorables, aunque insistió en que los productores necesitan contar desde ya con insumos y financiamiento para iniciar las siembras en cuanto comiencen las precipitaciones.

El dirigente sostuvo que actualmente el panorama crediticio sigue siendo incierto para los agricultores, por lo que reiteró la urgencia de aprobar un decreto que reactive el sector agroalimentario y permita otorgar créditos destinados a la producción de subsistencia.

Finalmente, para el cultivo de subsistencia pidió que el bono tecnológico sea distribuido de manera eficiente y llegue realmente a los productores que más lo necesitan.LB