Productores hondureños preocupados por baja del precio del café de $410 a $298 en 90 días

Tegucigalpa – La dirigencia del café en Honduras se muestra preocupada por la baja en el precio de aromático en el mercado internacional. En los últimos 90 días bajó de 410 a 298 dólares, lo que impactará en las divisas que el país registra.

– Piden al gobierno de Nasry Asfura que atienda a la caficultura con resultados concretos en los primeros 100 días de su gestión.

El productor nacional Fredy Pastrana lamentó que el valor del grano bajó 30 % en los últimos tres meses.

“Eso ha encendió las alarmas a nivel de toda la cadena, exportadores, intermediarios y productores, porque después de estar casi a 8 mil lempiras el quintal oro ahorita podemos hablar de 4 mil 500 lempiras”, dijo.

Señaló que con los bajos precios se ven afectados todos, y el país en la reducción de divisas.

Previó que bajarán en 105 millones de dólares en divisas en apenas un mes y medio.

Pastrana pidió al gobierno activar el Consejo Nacional del Café y el viceministro de Caficultura, Francisco Cordóñez, tiene que llamar a una reunión urgente para que toda la cadena logre definir una estrategia para enfrentar los bajos precios.

Detalló que los productores tienen que hacer pagos de los créditos en marzo y abril y desde esa perspectiva proponen se establezca la moratoria con un proceso de consolidación de deudas.

“Se lo pedimos en el gobierno anterior, no nos escucharon, no nos dieron respuestas, pero creo que ahorita es muy oportuno que esa deuda pase de 15 a 20 años con bajo interés, bajarlo de un 20 a un 5 % a través de una tasa aprobada por el Congreso Nacional.

Puntualizó la importancia de una Ley General de la Caficultura, una norma en la que se pueda enmarcar todos los aspectos como ser comercialización, precio justo, medio ambiente, gobernanza, carreteras, entre otros. JS