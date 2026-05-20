Productores descartan escasez de carne de res, pero alertan de “fuga de ganado”

Tegucigalpa – El director ejecutivo de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), José Chacón, descartó hoy que exista escasez de carne de res en el país, pero alertó de un aumento en la “fuga de ganado” desde el territorio nacional.

«Escasez no creo que haya. Tenemos suficiente ganado, las fincas están produciendo. Lógicamente hay zonas complicadas como la zona sur, pero las zonas productivas no tienen este problema», expresó.

A renglón seguido, expuso que diariamente salen del país al menos 5 mil animales ya que actualmente existe un “boom” por la carne de res en otros países donde el precio que se paga por este producto es mayor al que se tiene en Honduras.

Lo que sucede es que el ganado hondureño es muy apetecible para ganaderos de otros países que reciben mejores precios en otros mercados, incluso en países vecinos.

Actualmente el 80 % del ganado que sale del país lo hace por puntos ciegos, hablamos de unos cinco mil animales que salen a diario del país, acentuó.

En las últimas horas el presidente de la iniciativa Ciudadana por la Defensa de la Comida (Defco), Adalid Irías, alertó sobre un desabastecimiento de carne de res en carnicerías y mercados del país.

“Las carnicerías están reportando un desabastecimiento relativo en cuanto a la cantidad de productos que ellos demandan para satisfacer las exigencias de los clientes y les está llegando menos carne”, explicó Irías.

Sin embargo, este día los productores salieron al paso para desvirtuar esta versión, pero alertaron de una alta fuga del ganado hondureño. (RO)