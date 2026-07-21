Productores denuncian estancamiento de precios tras importaciones de arroz

Tegucigalpa – Los productores nacionales de arroz expresaron su inconformidad por las importaciones autorizadas al sector agroindustrial, al considerar que esta medida ha reducido las oportunidades de comercialización local y mantiene estancados los precios.

El representante de la Plataforma Agroalimentaria Nacional, Ramón Rodríguez, afirmó que la situación es especialmente crítica para los arroceros debido a la entrada de producto extranjero al mercado nacional.

«Hemos quedado prácticamente sin mercado. Nos quieren pagar apenas 545 lempiras por quintal, el mismo precio que nos vienen pagando desde hace tres años», denunció.

Rodríguez comparó la situación con la de un trabajador al que se le pretende pagar el mismo salario de hace dos décadas, señalando que esa realidad desincentiva la producción nacional.

Por último, explicó que la Plataforma mantiene un monitoreo constante de los 75 municipios en alerta amarilla, con el fin de orientar a los productores y minimizar los riesgos asociados a las condiciones meteorológicas. AD