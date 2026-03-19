Productores denuncian alza del 8% en fertilizantes y exigen frenar la especulación

Tegucigalpa- El sector arrocero y los agricultores en general se encuentran en estado de alerta ante un incremento repentino en los insumos agrícolas.

El productor Ramón Rodríguez denunció un aumento del 8% en el precio de los fertilizantes, una situación que los importadores atribuyen al conflicto bélico en Medio Oriente, pero que los agricultores califican como una medida injustificada.

El incremento se ha sentido con especial fuerza en la urea, uno de los fertilizantes más utilizados en el campo. Según los datos reportados, en el mercado internacional, el precio por tonelada subió inicialmente de 500 a 520 dólares. Sin embargo, en la última semana se disparó hasta alcanzar un rango entre 584 y 590.

Para el agricultor hondureño, esto se traduce en un aumento de entre 40 y 90 lempiras por saco de fertilizante.

El alza se debe a las disrupciones en rutas marítimas clave, como el Estrecho de Ormuz, y al incremento en los precios del petróleo, según las justificaciones, mismas que los productores rechazan porque dicen que es producto que ya estaba en el país y temen que para nuevas importaciones los precios se disparen aún más.

Rodríguez señaló que los importadores aplicaron el alza de forma inmediata, incluso a inventarios que ya se encontraban en territorio nacional antes de los eventos internacionales.

«No es posible que apenas se anunció la guerra y los importadores, que ya tenían el producto aquí en Honduras, le subieron el 8%. El consumidor final siempre es el afectado», lamentó el productor.

Ante este escenario, el sector arrocero hizo un llamado urgente a la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) para que intervenga de manera inmediata. Los productores exigen una vigilancia estricta para evitar la especulación de precios y proteger la estabilidad de la producción nacional de granos básicos.LB