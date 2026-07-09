Productores de granos básicos respaldan auditoría del TSC sobre el Bono Tecnológico Productivo

Tegucigalpa – El representante de los productores de granos básicos de Honduras, Obdulio Merina, reaccionó a la auditoría que realiza el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre la denuncia por la presunta falta de liquidación del Bono Tecnológico Productivo, asegurando que la investigación permitirá esclarecer el manejo de los recursos destinados al apoyo del sector agrícola.

Manifestó que durante el período gubernamental comprendido entre 2022 y 2026 no fue tomado en cuenta dentro del programa, aunque aseguró que en determinado momento se le ofreció la entrega de 25 bonos productivos.

El dirigente explicó que rechazó esa propuesta porque consideró que su firma podía interpretarse como un beneficio personal, cuando su interés era que los insumos llegarán a los pequeños productores que realmente los necesitaban.

«Me quisieron tomar en cuenta con 25 bonos, pero no quise estampar mi firma porque con un bono que me entregaran iba a aparecer como beneficiario, cuando mi lucha siempre ha sido para los pequeños productores», expresó.

Sostuvo que durante la ejecución del programa observó una fuerte influencia política en la selección de los beneficiarios, situación que, según dijo, lo llevó a mantenerse al margen del proceso para no respaldar acciones con las que no estaba de acuerdo.

Aseguró que fue testigo de que algunos bonos fueron entregados a personas que, a su criterio, no se dedicaban a la producción agrícola, lo que habría desvirtuado el objetivo del programa de fortalecer la producción nacional de granos básicos.

El representante señaló que muchos de los beneficiarios vendían los insumos recibidos en lugar de utilizarlos en sus parcelas, lo que impedía que el apoyo estatal se tradujera en un incremento de la producción agrícola.

Indicó que cada bono representaba una importante inversión para el Estado, ya que incluía fertilizantes, semillas e insumos agrícolas, por lo que consideró que la falta de controles facilitó el uso inadecuado de estos recursos públicos.

Además, afirmó que recibió información de funcionarios de alto nivel sobre la supuesta falta de liquidación de algunos bonos productivos, razón por la que considera necesaria la auditoría que actualmente desarrolla el Tribunal Superior de Cuentas.

Expresó que la investigación debe determinar las responsabilidades correspondientes y establecer si existieron irregularidades administrativas o financieras durante la ejecución del programa en los últimos años.

En ese sentido, destacó que la actual administración busca implementar nuevos mecanismos de control para garantizar que los beneficios lleguen únicamente a productores activos y evitar irregularidades como las denunciadas anteriormente.

Explicó que uno de esos cambios consiste en identificar a los productores mediante puntos de referencia geográfica (GPS), lo que permitirá verificar la ubicación de las parcelas y confirmar que los insumos sean entregados a quienes realmente trabajan la tierra.

Según Medina, este sistema técnico permitirá dar mayor transparencia al proceso de distribución del Bono Tecnológico Productivo y reducirá la posibilidad de que personas ajenas al sector agrícola reciban los beneficios.

El dirigente agregó que el nuevo mecanismo dejará de lado cualquier criterio político en la selección de beneficiarios y estará basado en estudios técnicos realizados por personal especializado para identificar a los verdaderos productores.

Medina manifestó su respaldo a las acciones de fiscalización del Tribunal Superior de Cuentas y expresó su disposición de colaborar para que el programa de apoyo agrícola sea administrado con mayor transparencia, garantizando que los recursos públicos lleguen a quienes realmente contribuyen a la producción de alimentos en Honduras. IR