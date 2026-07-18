Productores de granos advierten crisis alimentaria y cuestionan política de importaciones en Honduras

Tegucigalpa– El presidente de la Asociación de Productores de Granos (Prograno), Dulio Medina, advirtió que Honduras enfrenta una grave amenaza para su seguridad alimentaria debido a la falta de políticas de apoyo al sector agrícola, el impacto del cambio climático y el incremento de las importaciones de alimentos, factores que, según afirmó, han debilitado la producción nacional.

Medina señaló que los agricultores deben enfrentar tres grandes desafíos: los efectos del cambio climático, los compromisos derivados de los tratados de libre comercio y una política de importaciones que, a su criterio, favorece a las grandes casas comerciales en detrimento de los productores nacionales.

«Estamos luchando para que exista una comercialización justa y se proteja la producción hondureña», expresó.

Cuestionó que el país dependa cada vez más de los alimentos importados, mientras los agricultores enfrentan altos costos de producción por el precio de los fertilizantes, agroquímicos e insumos agrícolas.

Aseguró que el sistema de importación está concentrado en pocas empresas, lo que impide una competencia real y encarece los costos para quienes producen en el campo.

Asimismo, lamentó que Honduras haya perdido la apuesta por la soberanía alimentaria y alertó que la reducción de la producción nacional podría provocar una mayor dependencia del mercado internacional.

En ese sentido, señaló que Nicaragua produce cerca del 90 % de los alimentos que consume, mientras que Honduras apenas genera una fracción de sus necesidades alimentarias.

Entre las soluciones planteadas, Medina propuso la construcción de reservorios de agua para enfrentar los efectos del cambio climático, ampliar los sistemas de riego, facilitar el acceso a tecnología agrícola, revisar la política de importación de insumos y fortalecer el financiamiento para los productores.

También insistió en la necesidad de aprobar reformas que permitan un mercado más competitivo y reduzcan el poder de las grandes distribuidoras.

Medina hizo un llamado al Gobierno para impulsar una política integral de apoyo al agro, al considerar que el país aún está a tiempo de rescatar la producción nacional y garantizar el abastecimiento de alimentos.

«Todavía tenemos productores dispuestos a trabajar la tierra, pero si no se toman decisiones urgentes, Honduras seguirá perdiendo capacidad para producir lo que consume», concluyó. IR