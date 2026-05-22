Productores de cebolla protestan en la carretera Panamericana contra importaciones

Tegucigalpa- Productores de cebolla realizan este viernes una toma en la carretera Panamericana, a la altura de El Zamorano, para exigir al Gobierno políticas que protejan la producción nacional y frenen las importaciones que, según denunciaron, están provocando pérdidas económicas al sector agrícola hondureño.

-Los productores mantienen la toma con sacos de cebolla en la calle, temen que más de 10 millones de libras de cebolla se podrían perder al no colocarlos en el mercado nacional.

Los manifestantes aseguraron que Honduras no necesita importar cebolla entre los meses de enero y junio, período en el que la producción nacional tiene capacidad suficiente para abastecer el mercado interno.

El productor Mauricio Galo explicó que llevan más de 15 años luchando por mantener activa la producción agrícola, pero las políticas actuales no les permiten obtener utilidades ni garantizar la subsistencia de los pequeños y medianos productores.

“Nosotros producimos cebolla de enero a junio y luego continuamos sembrando maíz, granos básicos, chile y tomate, pero las importaciones nos afectan directamente y generan pérdidas”, expresó.

Los productores demandan que se respete la temporada nacional de producción y que se suspendan las importaciones durante noviembre y diciembre, ya que el remanente de cebolla proveniente de otros países impacta negativamente el mercado local al inicio de cada cosecha.

Asimismo, solicitaron la derogación de un acuerdo ministerial que permite la libre importación durante los 12 meses del año, medida que consideran perjudicial para el agro hondureño.

Galo afirmó que la mayoría de productores son pequeños y medianos agricultores que no reciben respaldo gubernamental y cada año enfrentan la misma problemática.

“Somos capaces de abastecer la demanda nacional por seis meses, pero necesitamos políticas claras para producir alimentos y fortalecer el campo”, sostuvo.

Los manifestantes también señalaron que la cebolla importada llega a costar hasta cuatro veces más al consumidor, por lo que consideran que fortalecer la producción nacional beneficiaría tanto a agricultores como a compradores.LB