Productores de cebolla logran acuerdo con el Gobierno tras protestas en El Zamorano

Tegucigalpa – Productores de cebolla y autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) alcanzaron acuerdos tras la protestas y bloqueos registrados en las cercanías de El Zamorano, en Francisco Morazán.

Las manifestaciones fueron protagonizadas por agricultores que exigían acciones urgentes para proteger la producción nacional frente al ingreso de cebolla importada.

Según denunciaron los productores, la entrada masiva de cebolla extranjera estaba provocando fuertes pérdidas económicas al sector, afectando la comercialización de la producción hondureña.

Tras una mesa de negociación, las autoridades de la SAG y representantes del rubro cebollero lograron varios acuerdos considerados clave para el fortalecimiento del sector agrícola nacional. Entre las principales medidas destaca la cancelación total del acuerdo emitido en 2023, mediante el cual se regulaban las cantidades de cebolla importada que ingresaban y circulaban en Honduras.

Con esta decisión, el Gobierno busca abrir mayores espacios para la venta y distribución de la cebolla cultivada en el país, beneficiando directamente a los productores locales.

Asimismo, se acordó fortalecer los canales de comercialización dentro del mercado hondureño para garantizar mejores oportunidades al rubro cebollero.

Los productores calificaron como positiva la respuesta obtenida tras las negociaciones y aseguraron que permanecerán vigilantes al cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el Gobierno. IR