Productores de cebolla advierten de protestas por incumplimientos de acuerdos

Tegucigalpa – Los productores de cebolla del oriente de Honduras advirtieron hoy de nuevas protestas en las calles del país ante incumplimientos de acuerdos.

Así lo indicó el productor de cebolla, Jorge Rivera, quien exhortó a las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) convocar al diálogo para evitar acciones en las calles.

Los productores de cebolla solicitan el cumplimiento del Acuerdo Ministerial SAG-170-2023 que establece un mecanismo de equilibrio entre la producción nacional de cebolla y sus importaciones, protegiendo a los agricultores.

El texto del decreto fue publicado en el diario oficial La Gaceta en el año 2023 y derogó el acuerdo SAG-041-2022 sobre techos de importación.

Rivera dijo que el incumpliendo de este acuerdo afecta a unos 3 mil productores de cebolla a nivel nacional.

El incumpliendo de acuerdo coloca en riesgo la producción nacional o que el producto no se pueda vender por malos precios, dijo.

El problema radica en que los últimos años se ha dado libre licencia y eso es el acabose para la producción nacional, agregó.

Insistió que las autoridades deben convocar al diálogo, caso contrario se manifestarán en las calles. (RO)