Productores de café en Ocotepeque reportan escasez de mano de obra por migración de jóvenes

Tegucigalpa – Wilmer Pinto, productor de café en Ocotepeque, señaló este martes que en ese departamento existe escasez de mano de obra para el corte del grano a causa de la migración juvenil.

Expuso que la mayoría de jóvenes nativos han emigrado hacia Estados Unidos.

Lo anterior provoca que no exista mano de obra para la temporada de corte del grano, expuso.

En busca de soluciones los productores locales se desplazan hacia el país vecino Guatemala para contratar a corteros de café, indicó el productor.

Hondureños que emigran por razones económicas o desplazados internamente por la violencia son en su mayoría mano de obra calificada en alguna área en específico, misma con la que el país ya no cuenta y afronta el reto de escasez de la misma en varios rubros como el sector cafetalero.

La migración no solo provoca falta de corteros de cafés sino también la falta de más pequeños productores que también deciden emigrar y abandonan la producción en sus fincas para emprender la ruta migratoria.

Ese es un desafío que se debe atender de forma inmediata, acotó el productor de café. (RO)