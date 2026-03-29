Productores de bananos espera que crezca las hectáreas para cultivo

Tegucigalpa – La presidenta de productores y exportadores de bananos, Sandra Deras, estimó que en el presente año se aumente a mil hectáreas de tierra la producción de este fruto a nivel nacional.

“Para este 2026 hay muchas expectativas de lo que puede ser con los productores bananeros, también se espera un crecimiento de más áreas para volvernos más competitivos, ya que países como Guatemala han duplicado su producción y Honduras ha reducido”, dijo Deras.

Proyectó que si se crece la hectárea para la producción del banano genera alrededor de mil 500 empleos.

Deras comentó que espera que se abran las puertas para nuevas inversiones para los productores actuales y que haya nuevas fincas cultivando este producto para exportación.

La presidenta de productores y exportadores mencionó que la ventaja de Guatemala sobre Honduras es que en el país vecino reciben tasas de interés bajas que los hace más competitivos y ha permitido que aumente la producción. AG