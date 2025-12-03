Productores de banano de seis países de Latinoamérica protestan por precios bajos de Lidl

Quito – Los gremios de productores y exportadores de banano de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, República Dominicana y Perú alzaron nuevamente la voz para protestar contra los precios bajos a los que se vende esta fruta en supermercados europeos y específicamente esta vez señalaron a la cadena alemana de descuentos Lidl.

Agrupados bajo la Latam Task Force (Fuerza de Trabajo de Latinoamérica), las asociaciones de productores de estos seis países criticaron que en Lidl venda el kilo de banano a 0,99 euros, lo que, según advirtieron, no refleja el valor real que cuesta su producción y los esfuerzos e inversiones que hacen para cumplir con los requerimientos de exportación a la Unión Europea (UE).

Para estos gremios, se trata de una estrategia para, a través de las ofertas en el banano, captar clientes que compren otros productos donde estos supermercados obtengan rentabilidad.

«Pese a las declaraciones de los minoristas comprometiéndose con la sostenibilidad, utilizar al banano como un producto de enganche continúa posicionando sobre los consumidores una idea errónea de un producto que no requiere mayores esfuerzos productivos», indicaron los países denunciantes en un comunicado.

En ese sentido, los productores y exportadores recordaron que esto ocurre incluso «cuando los requerimientos de certificaciones y regulaciones incrementan e imponen una elevada carga a los países proveedores».

«Un verdadero compromiso con la sostenibilidad por parte de los minoristas implica no solo asumir acciones positivas en las prácticas de provisión, como la adopción de un precio que reconozca los esfuerzos de la producción sostenible, sino, también, enviar un mensaje apropiado a los consumidores en el precio que demuestra la magnitud del trabajo para llevar un producto sostenible y de alta calidad al mercado europeo». EFE

