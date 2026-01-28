Productores anuncian aumento de hasta un 50 % al precio del limón

Tegucigalpa – La unidad de limón podría llegar a costar 3 lempiras con 25 centavos en el siguiente mes, anunció el productor de cítricos René Bendaña.

Señaló que lo anterior se debe a la escasez de este producto.

Al no tratarse de temporada de cosecha este producto tiende a escasear y con ello a aumentar su valor de costo en los mercados del país, explicó.

Actualmente se paga dos lempiras por unidad de limón, pero para el siguiente mes ya podemos estar pagando 3 lempiras con 25 centavos por unidad, dijo.

En términos porcentuales señaló que se podría incrementar el costo hasta en un 50 % más.

En Honduras es menos costoso importar limón que producirlo, agregó.

De igual manera rememoró que años anteriores se llegó a pagar más de 100 lempiras por una docena de limón, un escenario poco probable para este año.

Vaticinó que este año no se aumentará tanto el precio de los cítricos, pero sí habrá aumento ya que después de diciembre inicia a escasear este producto. (RO)