Productores alertan posible colapso de siembras por falta de financiamiento y amenaza de El Niño

Tegucigalpa- El productor de arroz Ramón Rodríguez alertó que el sector agroalimentario hondureño enfrenta una fuerte incertidumbre de cara a la siembra de primera debido a la falta de financiamiento, ausencia de seguro agrícola y la amenaza del fenómeno de El Niño.

Rodríguez afirmó que actualmente los productores no están preparados para iniciar las siembras, especialmente en departamentos productores como Olancho y El Paraíso, donde se concentra gran parte de la producción de maíz y frijol del país.

“No estamos preparados para emprender la siembra de primavera porque no contamos con un financiamiento oportuno, no tenemos acceso a un seguro agrícola y tenemos el fenómeno de El Niño prácticamente cerca”, manifestó.

El dirigente señaló que la situación ha llevado a muchos productores a considerar seriamente no sembrar este año, especialmente maíz, debido al alto riesgo de pérdidas por una posible canícula prolongada asociada al cambio climático.

“Todos los productores de Olancho y El Paraíso están considerando no sembrar. No me gusta mandar mensajes negativos, pero es la realidad que estamos pasando”, expresó.

Rodríguez explicó que el sector está a la espera de la aprobación de un decreto en el Congreso Nacional que permitiría a los agricultores acceder a financiamiento y a un seguro agrícola subsidiado en un 80 % por el gobierno.

Según indicó, este mecanismo sería clave para dar seguridad a los productores ante los riesgos climáticos que amenazan la producción nacional de granos básicos.

En el caso de El Paraíso, detalló que varios municipios podrían verse severamente afectados, pese a que en esa zona se cultivan unas 20 mil manzanas de maíz y 11 mil de frijol.

Ante ese panorama, el productor aseguró que están recomendando priorizar la siembra de frijol sobre la de maíz, debido a que el frijol requiere menos agua.

Asimismo, advirtió que Honduras podría enfrentar escasez de granos básicos si no se fortalece la reserva estratégica nacional, especialmente en frijol, tomando en cuenta la dependencia del mercado nicaragüense.

“El arroz y maíz se puede importar de Estados Unidos sin problema, pero con el frijol hay que tener más cuidado, porque si Nicaragua también resulta afectada por El Niño, no tendrá excedentes para exportar a países como Honduras”, concluyó.LB