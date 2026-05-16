Productores alertan por pérdidas y alto riesgo en cosechas ante canícula y fenómeno de El Niño

Tegucigalpa – Los productores de granos básicos en Honduras enfrentan un panorama complejo de cara al ciclo agrícola 2026, marcado por la inminente canícula y la posible incidencia del fenómeno de El Niño, factores climáticos que elevan la incertidumbre y el riesgo en la producción de maíz, frijol y arroz.

– Invertir en el campo se convierte en una odisea, lamentó el productor.

Así lo advirtió el dirigente de productores, Darwin Cálix, quien señaló que las condiciones actuales generan preocupación, especialmente para quienes dependen de financiamiento bancario. “Sacar un crédito en este contexto representa un enorme riesgo, porque no hay certeza de que la inversión pueda recuperarse”, manifestó.

Ante este escenario, los productores han comenzado a exigir al Gobierno una mayor inversión en sistemas de riego, como una medida clave para mitigar el impacto de las sequías prolongadas.

Cálix explicó que se analiza la posibilidad de que los créditos agrícolas sean dirigidos únicamente a quienes cuenten con sistemas de riego, a fin de reducir pérdidas.

En cuanto a la producción, el dirigente reveló cifras preocupantes: en 2026 se reportan pérdidas significativas, con una reducción de aproximadamente un millón de quintales de frijol, cuatro millones de quintales de maíz y unas 600 mil toneladas de arroz que no se lograron producir.

“Vamos de mal en peor”, lamentó, al tiempo que destacó la falta de seguros agrícolas como una de las principales debilidades del sector. A esto se suma la dependencia de insumos importados como fertilizantes, pesticidas y químicos, lo que incrementa los costos de producción.

Darwin Cálix, productor de granos básicos.

El dirigente subrayó que invertir en el campo se ha convertido en una “odisea”, debido también al alza constante en los precios de los combustibles, lo que impacta directamente en toda la cadena productiva. “No es posible mantener precios bajos cuando los costos siguen subiendo”, explicó.

Pidió al Gobierno considerar la implementación de un seguro agrícola que permita compartir las pérdidas con el Estado, en lugar de que recaigan únicamente sobre los productores. Asimismo, reiteró que, aunque existe el compromiso de garantizar alimentos para la población, se requiere acompañamiento institucional para lograrlo.

“Si el Gobierno quiere que los alimentos lleguen a precios accesibles, también debe apoyar al productor”, concluyó Cálix, al advertir que sin medidas concretas, la seguridad alimentaria del país podría verse comprometida. JS