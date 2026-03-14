Productores agrícolas de la aldea Azacualpa reciben la visita del alcalde capitalino

Tegucigalpa- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), se hizo presente hasta la aldea de Azacualpa, con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo Rural Empresarial (Funder), para conocer las necesidades de los productores agrícolas de la aldea que está al suroriente de la capital, indagando de cerca el trabajo que realizan en el campo y dialogando sobre acciones que permitan fortalecer la producción en las comunidades rurales del municipio.

Durante el recorrido, las autoridades municipales conversaron con agricultores locales sobre los procesos productivos que desarrollan y las oportunidades para continuar fortaleciendo las capacidades de pequeños y medianos productores mediante asistencia técnica, transferencia de tecnología, acceso a insumos y sistemas de riego.

En este contexto, la iniciativa forma parte del proyecto “Impulsando el Desarrollo Empresarial Sostenible en Aldeas Rurales del Municipio del Distrito Central”, que se desarrolla en diversas comunidades con potencial productivo para el cultivo de hortalizas y frutas.

Durante la visita, el alcalde Juan Diego Zelaya destacó que “la importancia de los productores de esta zona es vital, es estratégica para la alimentación del país y también para la capital”.

Resaltó que su deseo para los productores es que “personas como Wilmer estén mejor, aprendan a manejar su producto, empaquetarlo adecuadamente, darle valor agregado y así obtener mejores ingresos”.

Por su parte, César Maradiaga, Oficial de la Unidad de Proyectos Funder, resaltó que “la visita del señor alcalde a la zona marca un momento muy importante, un antes y un después, ya que la incorporación de la administración municipal del Distrito Central a este proyecto viene a fortalecer el trabajo que se ha venido realizando durante los últimos años”.

Durante el encuentro, los productores compartieron sus experiencias y el impacto que este tipo de iniciativas tiene en las comunidades rurales. La productora de hortalizas Yadira García destacó que estos espacios también representan oportunidades para las mujeres en el campo. IR