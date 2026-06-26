Productores advierten que sequía prolongada agravará la inseguridad alimentaria en el corredor seco

Tegucigalpa – El productor de granos básicos Darwin Cálix advirtió que la inseguridad alimentaria en Honduras podría agravarse en los próximos meses debido a los efectos del cambio climático, el fenómeno de El Niño y una canícula prolongada que, según las proyecciones, se extendería desde el 15 de julio hasta los primeros días de octubre.

– Dos millones de quintales de maíz y frijol, se dejarán de producir en el corredor seco por sequía.

Cálix señaló que el país no cuenta con una ruta definida en materia agroalimentaria para enfrentar los impactos de estos fenómenos, que afectan con mayor fuerza a las familias productoras del corredor seco, donde predomina la agricultura de subsistencia.

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El productor estimó que, como consecuencia de la sequía, se dejarán de producir alrededor de dos millones de quintales de maíz y frijol en todo el corredor seco, lo que incrementará la vulnerabilidad de miles de hogares que dependen de estas cosechas para su alimentación.

Asimismo, señaló que el Gobierno tiene la obligación de garantizar el abastecimiento de alimentos para las familias afectadas, aunque expresó preocupación porque este año las condiciones climáticas serán más severas que en temporadas anteriores.

«Siempre hemos tenido sequías en años anteriores, pero este año abarcará más territorio y el impacto será mucho mayor a nivel nacional», concluyó Cálix. LB