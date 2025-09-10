Productores advierten pérdidas de hasta un 40 % en la cosecha de granos básicos

Tegucigalpa – “Estamos considerando pérdidas entre un 25 y un 30 % a nivel nacional, pero si esto sigue así, podríamos superar el 40 por ciento”, advirtió Dulio Medina presidente de la Asociación de Productores de Grano (Prograno).

Las lluvias han sido impredecibles, afectando el desarrollo de los cultivos en distintas zonas del territorio hondureño, señaló.

Los productores continúan sembrando, cosechando y resistiendo, pero advierten que, sin condiciones climáticas estables y apoyo institucional, el futuro de la producción nacional podría verse comprometido.

Explicó que la siembra para la cosecha de postrera debía iniciar el 15 de agosto, pero no fue así a causa de la falta de lluvias.

La canícula debía durar hasta el 15 de agosto, pero se ha prolongado, por lo que los productores no han comenzado a sembrar, detalló.

Ese retraso provocará un impacto directo en la producción de granos básicos, zanjó. (RO)