Productor advierte de pronto vencimiento de 70 mil quintales de maíz en el IHMA

Tegucigalpa – El productor Ramón Rodríguez advirtió este sábado que 70 mil quintales de maíz almacenados en las bodegas del Instituto Hondureño del Mercadeo Agrícola (IHMA) están a punto de vencerse.

“No supieron manejar la humedad de este grano y están llenos de gorgojo, es lamentable que lo estemos experimentando en un país que necesita de alimentos”, dijo el productor.

También denunció que en varias regionales de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) se encontró fertilizantes húmedos que perdió el nitrógeno y es un desastre los hallazgos.

Rodríguez comentó que se está realizando una auditoría a estos quintales de maíz para determinar cuales pueden rescatarse.

Indicó que este hecho refleja evidencia, y que se manejan versiones de deterioro de calidad para venta a los “coyotes” por bajos precios.

(LEER): Más de 44 mil quintales de frijoles dañados, un golpe a la mesa de los hondureños

Esto surge tras la confirmación del vencimiento de 44 mil quintales de frijol en las bodegas del IHMA en la ciudad de Danlí. AG