Producción de azúcar proyecta generar más de 100 millones de dólares en divisas

Tegucigalpa- La producción de azúcar en Honduras proyecta generar más de 100 millones de dólares en divisas durante 2026, informó Marcelo Lacayo, representante de la Asociación de Productores de Azúcar de Honduras.

En conversación con el medio Radio Cadena Voces (RCV, el productor explicó que la zafra azucarera ya concluyó con una producción superior a los 11 millones de quintales de azúcar, consolidando al sector como uno de los principales generadores de ingresos para la economía nacional.

Lacayo señaló a la prensa que estos resultados reflejan el dinamismo de la agroindustria azucarera y el impacto positivo que mantiene en la generación de empleo, producción y exportaciones.

Asimismo, destacó que la industria hondureña continúa con los estándares internacionales exigidos por los mercados externos, especialmente en temas ambientales y de sostenibilidad.

El sector azucarero representa una de las actividades agroindustriales más importantes del país, aportando millones de dólares en exportaciones y manteniendo una fuerte presencia en los mercados internacionales. AD