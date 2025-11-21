Procurador tilda audiencia en EEUU como “narrativa injerencista” de la congresista Salazar

Tegucigalpa – El procurador general de la República, Manuel Díaz Galeas considera la audiencia sobre la democracia en Honduras, el Subcomité sobre el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos como una narrativa injerencista de parte de la congresista republicana, María Elvira Salazar.

“Nosotros hemos rechazado con contundencia estas actitudes de intromisión en asuntos que le compete resolver exclusivamente y estrictamente al pueblo hondureños en su soberanía”, dijo el funcionario.

(Leer) Cámara de Representantes de EEUU votará resolución para condenar los horrores del socialismo: María Elvira Salazar

Asimismo, indicó que la audiencia desarrollada en las últimas horas en Estados Unidos, fue una puesta en escena y “un acto desagradable”, para todos aquellos que creen en la soberanía de los pueblos, en la no injerencia como principios rectores de las relaciones entre los estados y las naciones.

“Condenamos y rechazamos que un tema nacional de nuestra soberanía sea discutido siquiera en un Congreso extranjero, pero por encima de eso, es vergonzoso y condenamos la actitud y este comportamiento rastrero de sectores opositores a escasos días de la definición electoral del próximo 30 de noviembre en lugar de estar haciendo campaña política en el país”, dijo. VC