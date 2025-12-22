Procurador General presenta hábeas corpus por desconocimiento del paradero de consejeras del CNE

Tegucigalpa– El Procurador General de la República interpuso una Acción de Hábeas Corpus (Exhibición Personal) ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a favor de las consejeras propietarias del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall García y Cosette Alejandra López Osorio, ante el desconocimiento de su paradero y la posibilidad de una retención ilegítima.

-La acción fue presentada ante la Sala de lo Constitucional como una medida preventiva para proteger la libertad, integridad y vida de las funcionarias electorales, ante la incertidumbre sobre su paradero y el posible impacto en la estabilidad institucional y democrática del país, según el escrito de la PGR.

Mediante un comunicado dirigido al pueblo hondureño, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que la acción fue presentada el 21 de diciembre de 2025, en el marco de las atribuciones constitucionales y legales conferidas al Procurador General, con el objetivo de que el órgano jurisdiccional competente verifique de forma inmediata y directa la situación personal de las funcionarias electorales.

La PGR subrayó que el hábeas corpus busca garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales a la libertad, integridad y vida de las consejeras, derechos que la Constitución reconoce como fines supremos de la sociedad y del Estado.

Asimismo, la institución advirtió que la incertidumbre objetiva sobre el paradero y las condiciones en que las consejeras del CNE estarían ejerciendo sus funciones trasciende el ámbito individual, al representar un riesgo potencial para la estabilidad institucional y política del país, la paz social, la seguridad nacional, así como para la confianza ciudadana en el proceso electoral y en la democracia hondureña.

En ese sentido, la Procuraduría enfatizó que la acción promovida constituye una medida estrictamente jurídica, preventiva y garantista, orientada a la protección del orden constitucional, y no responde a intereses políticos.

Finalmente, la PGR reiteró su compromiso de actuar con estricto apego a la Constitución, la ley y los tratados internacionales de derechos humanos, y aseguró que dará seguimiento al trámite que la Sala de lo Constitucional imprima a la acción, así como a los resultados de las diligencias que se ordenen, las cuales —indicó— deberán brindar certeza tanto a las personas favorecidas como a la ciudadanía en general.LB