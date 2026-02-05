Procurador General anuncia avances en nueva Ley de Contratación del Estado y Ley Antisoborno

Tegucigalpa- El Procurador General de la República, Dagoberto Aspra, informó que el Gobierno de Honduras avanza en la elaboración de una nueva Ley de Contratación del Estado y la Ley Antisoborno, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de transparencia y combatir las prácticas corruptas en las compras públicas.

Aspra explicó que uno de los principales cambios será el fortalecimiento de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), la cual pasará a convertirse en una Dirección Nacional de Compras y Contrataciones, con rango, autonomía funcional, administrativa y financiera. Esto permitirá que la institución pueda dictar políticas claras y obligatorias para prevenir irregularidades en los procesos de adquisición del Estado.

“Lo que se busca es que la ONCAE tenga un rol más fuerte, con capacidad real de regulación, para evitar prácticas corruptas en las compras y contrataciones del Estado”, señaló el funcionario.

Detalló además que actualmente existen mesas de trabajo integradas por equipos de la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Secretaría de Finanzas, quienes trabajan de manera conjunta en la redacción de ambas normativas.

Según el Procurador, se espera que el proyecto de la Ley Antisoborno esté listo en los próximos días, incluso a más tardar este fin de semana, y que esta normativa regule todas las contrataciones que realice el Estado hondureño. Esta ley irá de la mano con la nueva Ley de Contratación del Estado y el fortalecimiento de la ONCAE.

Aspra destacó que este paquete de reformas representa el primer paso de una serie de políticas públicas orientadas a mejorar la imagen del país en materia de transparencia.

“Queremos que la percepción de corrupción no siga afectando a Honduras y así poder acceder a fondos de varios programas internacionales de los cuales actualmente estamos vedados”, concluyó.LB