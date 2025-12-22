Procurador está fuera de cualquier tipo de contexto legal

Tegucigalpa – “Creo que el procurador general al interponer este tipo de recurso (Habeas corpus) ante la Sala de lo Constitucional está fuera de cualquier tipo de contexto legal”, señaló el exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), German Lobo.

En las últimas horas, el Procurador General de la República, trascendió que esta institución interpuso una Acción de Hábeas Corpus (Exhibición Personal) ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a favor de las consejeras propietarias del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall García y Cosette Alejandra López Osorio, ante el desconocimiento de su paradero y la posibilidad de una retención ilegítima.

Ante esto, Lobo dijo que a esta institución no le corresponde esta acción y señaló que la misma desnuda al Estado, pues por ley es el garante de los derechos de los hondureños.

“Esto indica que no le están funcionando los cuerpos de inteligencia, está al desnudo y no procede interponer este tipo de instrumento ante la Corte Suprema de Justicia, ya que para tal efecto tenían que identificar dónde están, quién las tiene y si es el Estado que las tiene, ahí sí cabe el recurso de exhibición porque el único que le violenta los derechos a los ciudadanos es el Estado”, recordó el exmagistrado.

A consideración del profesional del derecho, el objetivo del gobierno con esta acción es poder argumentar que las consejeras no están habilitadas para dar una declaratoria.

“Si las quisieran proteger, las mismas Fuerzas Armadas ya se hubieran puesto a disposición de ellas y les hubiera prestado la seguridad personal para que nadie tuviera acceso a ellas a causarle algún riesgo físico”, expresó. VC