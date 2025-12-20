Procurador de la república rechaza revocación de visa a funcionarios de Libre

Tegucigalpa – El procurador general de la República, Manuel Díaz Galeas, salió a la defensa de los funcionarios de Libertad y Refundación (Libre) a quienes les revocaron la visa estadounidense.

“Rechazamos y condenamos la descarada y vulgar injerencia en nuestros asuntos internos por parte del Gobierno de los Estados Unidos”, reaccionó el funcionario luego de que trascendió que el Departamento de Estado retiró y negó la visa a Mario Morazán y Marlon Ochoa por “socavar la democracia” al obstaculizar el recuento de votos.

(Leer) EEUU revoca visa a Mario Morazán y la niega a Marlon Ochoa, además advierte no tolerará ataque a democracia

“¿Desde cuándo el pueblo de un Estado soberano debe elegir al fantoche, al testaferro que le ordene un régimen extranjero?”, cuestionó el procurador de la república.

Según Díaz Galeas, la administración del presidente Donald Trump debe reflexionar sobre el rumbo al que lleva la relación con América Latina a aquellos a quienes ha entregado su política exterior. VC