Procurador Aspra se reúne con personeros del CIADI en Washington

Tegucigalpa/Washington – El Procurador General de la República (PGR), Dagoberto Aspra sostuvo una reunión en Washington, Estados Unidos, con personeros del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en el marco del proceso de reincorporación del Estado de Honduras a este mecanismo internacional.

De acuerdo a lo informado, durante el encuentro se abordaron aspectos técnicos y jurídicos orientados a fortalecer el marco de solución de controversias en materia de inversiones.

Este acercamiento reafirma la voluntad del Estado de Honduras de consolidar condiciones de seguridad jurídica, fortalecer la confianza en el sistema legal y avanzar en su integración a estándares internacionales en materia de inversión, informó la PRG a través de sus plataformas sociales.

[LEER] Honduras oficializa su adhesión al Convenio del CIADI en Washington

Aspra ha denunciado algunas fallas que se relacionan con abogados que dejaron vencer términos legales en administraciones pasadas, lo que facilitó que las deudas crecieran y se consolidaran en tribunales, e incluso en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde actualmente hay al menos 20 demandas acumuladas por montos que superan los 2,500 millones de dólares.

El pasado 6 de marzo, el Presidente de Honduras, Nasry Asfura, firmó el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados, también conocido como el Convenio del CIADI.

La adhesión de Honduras al Convenio del CIADI marca un cambio en la relación del país con la inversión extranjera y el marco legal internacional.

Con la firma del tratado el gobierno hondureño y los inversionistas extranjeros podrán recurrir a mecanismos de arbitraje, conciliación y mediación especializados para resolver disputas relacionadas con inversiones, con un respaldo legal globalmente reconocido.

Este paso convirtió a Honduras en el Estado número 166 en firmar el Convenio del CIADI. La ratificación oficial permitirá al país participar directamente en la gobernanza de este organismo, que depende del Grupo Banco Mundial, y acceder a sus servicios para prevenir y gestionar controversias con inversores internacionales. JS