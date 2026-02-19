Procurador Aspra entrega al CN una nueva Ley de Contratación del Estado

Tegucigalpa – El Procurador General de la República (PGR), Dagoberto Aspra, entregó la mañana de este jueves 19.02.2026. al Congreso Nacional una nueva Ley de Contratación del Estado.

– Por tratarse de una ley secundaria se requieren 65 votos para su aprobación en la Cámara Legislativa.

– La ley contempla un extenso catálogo de compras y los vendedores certificados.

El abogado del Estado, Aspra entregó el borrador de la propuesta de ley al diputado Mario Pérez para que la misma sea conocida en el Poder Legislativo.

Entre los apartados de la nueva normativa se migran a novedosos procesos digitales y electrónicos replicando modelos exitosos de Chile, Argentina y República Dominicana, lo que permitirá agilizar las contrataciones en el Estado.

La normativa tiene un alto componente electrónico que transforma la oficina normativa de contrataciones en una agencia reguladora de compras, detalló el funcionario.

Los procesos serán automatizados evitando al máximo la intervención humana, desglosó. Además, habrá procesos ágiles y abreviados de acuerdo a la cuantía de la compra.

La iniciativa será enviada en las próximas horas por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, y la misma contiene 264 artículos, informó el diputado Pérez.

“La ley busca agilizar los procesos de compra a través de mecanismos que han sido exitosos en otros países. Todo el pueblo hondureño coincide que necesitamos una nueva ley, la que tenemos es muy vieja, era para otros tiempos, es lenta, una licitación puede durar hasta seis meses o más”, explicó el congresista de Santa Bárbara. JS