Proceso electoral en Honduras no registró fraude tecnológico, defiende Grupo ASD

Tegucigalpa – Grupo ASD, encargado de transmitir los datos electorales de las pasadas elecciones en Honduras, afirmó hoy a través de un comunicado que el proceso electoral en el país no registró fraude tecnológico.

El proceso electoral en Honduras no registró fraude tecnológico alguno: la evidencia técnica, los registros de auditoría y la declaratoria oficial de los resultados así lo acreditan de manera inequívoca, señaló Grupo ASD.

De igual manera señaló que Grupo ASD S.A.S. es una empresa plenamente independiente, sin relación accionaria, de subordinación, control societario ni ningún vínculo de filial o matriz con Thomas Greg & Sons S.A, afirmar lo contrario constituye una falsedad.

Comunicado a la opinión pública, 26 de febrero del 2026. pic.twitter.com/4n08JMMc7H — Grupo ASD (@grupoasd_sas) February 26, 2026

A continuación Proceso Digital reproduce el comunicado emitido por Grupo ASD:

1. Grupo ASD S.A.S. y sus representantes no tienen investigación alguna en curso, ni sanción de ninguna naturaleza, en relación con el proceso electoral de Honduras, ni con ningún otro proceso en el que haya participado, las infundadas afirmaciones se limitan a especulaciones que desinforman a la opinión pública. Grupo ASD S.A.S. es una empresa plenamente independiente, sin relación accionaria, de subordinación, control societario ni ningún vínculo de filial o matriz con Thomas Greg & Sons S.A, afirmar lo contrario constituye una falsedad que distorsiona la realidad jurídica y comercial de nuestra organización.

2. La cesión de la posición contractual de Grupo ASD S.A.S. en la Unión Temporal ILE fue una decisión soberana de gestión corporativa, adoptada en ejercicio pleno de su autonomía empresarial y orientada a fortalecer las garantías institucionales del proceso. Dicha cesión no implica, en modo alguno, reconocimiento de responsabilidad ni admisión de irregularidad alguna. El historial de Grupo ASD S.A.S. en más de tres décadas de operación electoral es, por sí solo, el mejor testimonio de la solidez de su actuar y proceder.

3. Grupo ASD S.A.S. desplegó en la República de Honduras una plataforma tecnológica diseñada y operada bajo los más exigentes estándares internacionales de seguridad de la información. Dicha plataforma garantizó en todo momento la trazabilidad en tiempo real de los datos electorales, la integridad de cada transacción registrada y la custodia inviolable de la información a lo largo de todo el proceso. Fue precisamente la solidez de esta arquitectura tecnológica la que permitió que los resultados electorales fueran verificados, auditados y reconocidos por las autoridades competentes, sustentando así la declaratoria legítima y firme del Presidente, los Diputados al Congreso Nacional y la Corporación Municipal, hoy en ejercicio de sus funciones constitucionales. El proceso electoral en Honduras no registró fraude tecnológico alguno: la evidencia técnica, los registros de auditoría y la declaratoria oficial de los resultados así lo acreditan de manera inequívoca.

4. Grupo ASD S.A.S. reitera su respeto por la labor de los medios de comunicación y el periodismo profesional, y confía en que la información que se difunda ante la opinión pública continuará sustentándose en la verificación rigurosa de las fuentes y el análisis responsable de los hechos contribuyendo así al fortalecimiento de la confianza ciudadana en los procesos democráticos y en las instituciones.

5. Grupo ASD S.A.S., reafirma su compromiso con la democracia, la transparencia y el Estado de Derecho. Nuestra trayectoria prestando servicios electorales de alta complejidad es el mejor aval de nuestra integridad.

6. Continuaremos operando con la misma seriedad, rigor técnico y vocación institucional que nos han caracterizado, confiando en que la verdad de los hechos prevalecerá sobre cualquier campaña de desinformación. (RO)