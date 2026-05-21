Proceso Digital recibirá reconocimiento de la AMDC por su aporte al periodismo digital en Honduras

Tegucigalpa– La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció oficialmente a los ganadores de los premios periodísticos “Celeo Murillo Soto”, “Oscar Asfura Marcos”, “Dr. Henry D. Guilbert” y “Premio al Medio Digital”, destacando este año el reconocimiento otorgado a Proceso Digital por su compromiso con el fortalecimiento del periodismo digital en el país.

De acuerdo con el comunicado oficial, el “Premio al Medio Digital” fue conferido a Proceso Digital, representado por su directora, la licenciada Marlen Iveth Perdomo de Zelaya, en reconocimiento a su defensa del sistema democrático y su aporte permanente al desarrollo informativo del país y de la capital en particular.

La AMDC resaltó que este reconocimiento distingue la trayectoria, ética y compromiso de destacados profesionales y medios de comunicación nacionales que contribuyen al derecho ciudadano a la información.

Asimismo, el jurado calificador, integrado por reconocidos miembros del gremio periodístico hondureño, otorgó el premio “Celeo Murillo Soto” al comunicador social José Francisco Zúñiga, de HRN y Corporación Televicentro, por su destacada labor informativa y cercanía con la ciudadanía.

El “Premio Dr. Henry D. Guilbert” fue entregado al fotógrafo Emilio Fransue Flores Espinoza, de Diario El Heraldo, mientras que el galardón “Oscar Asfura Marcos” recayó en el camarógrafo José Oseguera, de HCH, por su compromiso con la cobertura de acontecimientos de interés público.

La comuna capitalina felicitó a todos los galardonados y destacó el papel fundamental que desempeñan los periodistas y medios de comunicación en el fortalecimiento democrático y el acceso a la información de la ciudadanía hondureña. IR