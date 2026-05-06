Proceso Digital escala al cuarto lugar en Honduras en ranking mundial de medios SCImago 2026

Tegucigalpa – El periódico digital Proceso Digital continúa fortaleciendo su posicionamiento en el ecosistema informativo al ascender al cuarto lugar entre los medios de Honduras en la edición de invierno 2025 y que fue publicada este 2026 del SCImago Media Rankings, una de las clasificaciones globales más reconocidas en materia de reputación digital.

De acuerdo con el listado, Proceso Digital se sitúa en la posición 2,338 a nivel mundial, consolidándose dentro de un universo que evalúa miles de medios en más de 200 países. Este avance le permite escalar posiciones en el ámbito nacional y reafirmar su crecimiento sostenido.

El ranking en Honduras es liderado por La Prensa (834), seguido de El Heraldo (1066) y Diario Tiempo (1221), mientras que Proceso Digital se posiciona en el cuarto puesto, superando a otros medios tradicionales y consolidándose como una de las principales plataformas informativas del país.

Un aspecto relevante es que Proceso Digital se mantiene como referente entre los medios nativos digitales, destacando en una medición que evalúa indicadores como autoridad web, tráfico, enlaces e impacto informativo.

Este ascenso refleja no solo el crecimiento del medio, sino también la consolidación de su modelo periodístico en un entorno cada vez más competitivo y digitalizado.

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La permanencia y mejora de Proceso Digital dentro de este ranking internacional confirma su capacidad de adaptación, innovación y generación de contenido de alto impacto, posicionándolo como un actor clave en la transformación del periodismo hondureño.

El ranking mide reputación y credibilidad de los medios de comunicación a nivel global, donde la institución señala que aplica únicamente la ciencia y la neutralidad para elaborar el ranking de medios a fin de interferencias e intereses comerciales.

La calificación general es liderada por The New York Times de Estados Unidos, seguido por la BBC del Reino Unido, The Guardian, Fox News, Reuters y El País de España.

Igualmente, SCImago Media Rankings señala que todos sus indicadores están disponibles y son de acceso abierto, además de mantener una objetividad con criterios imparciales que eviten conflicto de interés.

En un contexto donde la credibilidad y la presencia digital son determinantes, el avance en el SCImago 2026 refuerza su papel como uno de los medios más influyentes de Honduras con proyección global. (PD)

Ver todos los ránking de SCImago

1.- Edición Verano 2022

2.- Edición Invierno 2022

3.- Edición Primavera 2023

4.- Edición Verano 2023

5.- Edición Invierno 2023

6.- Edición Primavera 2024

7.- Edición Verano 2024

8.- Edición Invierno 2024

9.- Edición Primavera 2025

10.- Edición Verano 2025

11.- Edición Invierno 2025

12.- Edición Primavera 2026