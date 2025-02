Proceso Digital el primer medio digital nativo hondureño en ránking mundial SCImago 2025

Tegucigalpa – El diario electrónico Proceso Digital se mantiene en el primer lugar como medio digital nativo hondureño en el prestigioso ránking primavera de SCImago Media 2025.

– El próximo 29 de abril, Proceso Digital arriba a 20 años de haber surcado el ciberespacio.

Esta nueva clasificación, edición primavera 2025, figuran más de 4 mil 500 medios digitales, publicados en 90 idiomas en más de 200 países de todo el mundo. El primer lugar lo ostenta The New York Times y le siguen CNN, Estados Unidos Hoy, The Guardian y la Revista Time.

La edición primavera 2025 es el noveno ránking desde que se publicó el primero en 2022, en todos Proceso Digital ha estado en el top5 de la honrosa lista que se basa en la reputación.

En Honduras, la prestigiosa nómina la encabezan: Diario Tiempo, La Prensa, El Heraldo, La Tribuna y Proceso Digital. Pero hay que diferenciar que Proceso Digital es en esta escala el primer lugar de un medio nativo digital.

Las posiciones del 6 al 10 la ocupan: Hondudiario, Criterio HN, Diario Deportivo Más, El País y Confidencial HN.

Siguen, El Mundo, Canal 8, El Libertador, Paradigma, Canal 6, Canal 11, En Alta Voz, STN Honduras, Diario Roatán y Primicia Honduras.

Cierran el listado: Ingreso 504, Libertad Digital, El Sol de Honduras y Quién Opina.

SCImago Media Rankings es una iniciativa liderada por el equipo de SCImagoLab, grupo de investigación nacido en la Universidad de Granada que se ha profesionalizado a nivel internacional.

El ranking cuenta asimismo con la colaboración de investigadores expertos en cibermetría, periodismo digital y posicionamiento web de las universidades de Granada, Navarra y Pompeu Fabra. JS

