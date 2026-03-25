Proceso de juicio político se ha enmarcado en la ley, según presidente electo del CAH

Tegucigalpa – El proceso del juicio político iniciado en contra del fiscal suspendido Johel Zelaya se ha enmarcado en la ley, dijo el presidente electo del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Olvin Sarmiento.

“Hasta ahora veo que todo se ha hecho enmarcado dentro de la ley de juicio político”, manifestó el dirigente gremialista.

Detalló que el procedimiento se ha hecho normal, se tuvo mediante la convocatoria de diputados, la mayoría calificada y la comisión de los nueve diputados en el momento y el tiempo que demanda la ley.

“Mediante esta ley, no se vulneran los derechos de las personas, pero sí es un precedente para la mayoría de los funcionarios”, razonó.

Cabe señalar, que Johel Zelaya ha manifestado que acudirá a instancias internacionales ya que considera se le están vulnerando sus derechos al otorgarle corto plazos y no poder acceder a expedientes en el Ministerio Público.

Sin embargo, a criterio del presidente del CAH “en este momento no veo por qué nos vamos a enfrentar a un juicio internacional, porque también existe el derecho que tiene el fiscal general; si cree que se ha violentado el derecho, puede acudir ante esas instancias”, cerró. (RO)