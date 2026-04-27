Proceso de elección de CNE es oportunidad para recuperar independencia electoral: Fátima Mena

Tegucigalpa- La exdiputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, afirmó que el actual proceso de selección de autoridades electorales representa una oportunidad clave para que la clase política hondureña supere los errores del pasado y garantice un sistema más independiente y equilibrado.

“Después de un golpe tan fuerte, esperaría que la clase política no volvamos a cometer los errores del pasado”, expresó.

Mena hizo su postulación el fin de semana al cierre del plazo para presentar candidaturas a las vacantes de las instituciones electorales, ya que según dijo requirió de un análisis profundo y el acompañamiento de su familia.

“Tengo un compromiso con Honduras”, remarcó y una trayectoria probada para defender la democracia del país, afirmó la aspirante, quien destacó sus 15 años de trayectoria política como evidencia de estar preparada para asumir el reto.

Mena aclaró que su aspiración es únicamente al puesto de consejera del CNE, donde considera que podría tener la oportunidad de conseguir los 86 votos de la mayoría calificada del Congreso Nacional.

La exdiputada señaló que anteriormente el proceso de selección de consejeros del CNE se prestaba a los intereses partidarios, pero ahora con la gran cantidad de aspirantes invita a los parlamentarios a “hacer un análisis y recuperar la independencia de la autoridad electoral”.

Según datos oficiales, al cierre del proceso el 26 de abril de 2026, un total de 102 personas presentaron sus documentos para aspirar a las vacantes disponibles en el CNE y el Tribunal de Justicia Electoral.

En ese sentido, concluyó que, aunque siempre existirán candidatos con respaldo político, el contexto actual obliga a un mayor diálogo y análisis, y abre la posibilidad de realizar una evaluación más técnica y objetiva, enfocada en experiencia, capacidades y carácter profesional. PD