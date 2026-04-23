Proceso contra Murray Farmer se extiende hasta el 15 de mayo

Tegucigalpa- El empresario estadounidense Murray Paul Farmer cumplió 37 días bajo la medida de arresto domiciliario en Honduras. Tras su segunda audiencia, las autoridades judiciales han programado la continuación del proceso para el próximo 15 de mayo.

Farmer, representante de DRC Inc., sostiene su inocencia ante las acusaciones de fraude, afirmando que su único «delito» fue invertir en proyectos de agua y alcantarillado que el Estado aún le adeuda.

Actualmente se encuentra en arresto domiciliario y prohibición de salida del país.

En sus declaraciones más recientes, Farmer asegura que no es un delincuente, sino alguien que busca recuperar una inversión hecha hace décadas en beneficio de miles de hondureños.

Mientras el Ministerio Público sostiene acusaciones de fraude por un laudo millonario, Farmer insiste: «Mi único pecado fue invertir en Honduras». La justicia ha decidido que la espera continúe hasta el 15 de mayo. IR