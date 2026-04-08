Privan de su libertad a un menor cuando se dirigía a la escuela en Taulabé, Comayagua

Tegucigalpa- Un menor fue privado de su libertad la mañana de este miércoles en Taulabé, Comayagua.

El estudiante se dirigía hacia el centro educativo cuando sujetos le salieron al paso y lo tras tomarlo por la fuerza y meterlo a un vehículo tipo camioneta.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad, las cuales captaron el momento exacto de la privación de libertad.

Las autoridades locales han iniciado investigaciones inmediatas para identificar a los responsables y garantizar la seguridad del menor.

Mientras la comunidad se mantiene alerta ante este hecho que ha generado alarma en la zona.

Según se informó el menor es hijo de un hombre que tiene una bodega de granos básicos.

Se indicó que ya se reportan varias privaciones de libertad por parte de una banda que opera en la zona. IR