Privan de su libertad a estudiante en Intibucá

Tegucigalpa – La tarde de este lunes se informó que una estudiante del Centro Básico Eusebio Rivera Alemán en Intibucá, zona occidental del país, fue subida a un vehículo por sujetos desconocidos que se la llevaron del lugar.

La joven identificada como Yarexi Villanueva Nolasco de 14 años.

Los padres de familia interpusieron la denuncia ante los entes policiales.

Datos preliminares indican que tres sujetos quienes portaban mascarillas subieron a la jovencita de 14 años a un vehículo al momento que salía del centro educativo.

Miembros de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones realizan las investigaciones necesarias.

La semana pasada un maestro fue asesinado dentro de un centro educativo y frente a sus alumnos.

Mientras que el 8 de abril, otro niño fue privado de su libertad en Taulabé cuando se dirigía a su centro educativo.

Posteriormente fue liberado por la Policía Antisecuestro en Siguatepeque. IR