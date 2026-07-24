Privados de libertad muestran su talento y esfuerzo en Feria de la Marca Penitenciaria “La Libertad” en el CCG

Tegucigalpa – El Instituto Nacional Penitenciario (INP), celebró este jueves la Feria de la Marca Penitenciaria “La Libertad”, denominada “Construyendo la Libertad”, en las instalaciones del Centro Cívico Gubernamental (CCG), un espacio destinado a promover y comercializar los productos elaborados por las personas privadas de libertad como resultado de los programas de formación técnica, ocupacional y procesos de rehabilitación impulsados por la institución.

El evento contó con la participación del director nacional del Instituto Nacional Penitenciario, general de brigada en condición de retiro Walter Irán Amador Lacayo; el subdirector nacional del INP, coronel en condición de retiro Edwin Jovel; directores y representantes de los centros penitenciarios del país; el subsecretario de Gobernación, Justicia y Descentralización, Nazir López, además de invitados especiales, quienes recorrieron los diferentes estands para conocer el talento y la creatividad de las personas privadas de libertad.

Durante la feria, se exhibió una amplia gama de productos elaborados en los centros penitenciarios a nivel nacional, destacando artículos de cuero, madera, textiles, bisutería, artesanías, alimentos y diversos emprendimientos que evidencian las habilidades desarrolladas mediante procesos de capacitación y formación para el trabajo.

La Marca Penitenciaria “La Libertad” representa una oportunidad para fortalecer el trabajo digno, fomentar el aprendizaje de nuevos oficios y generar capacidades productivas que contribuyen al proceso de rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad.

Los asistentes lograron apreciar y adquirir productos elaborados con dedicación, calidad y compromiso, respaldando el esfuerzo de quienes, durante su permanencia en los centros penitenciarios, deciden transformar su tiempo en aprendizaje y nuevas oportunidades de vida.

Cada producto elaborado cuenta una historia de esfuerzo y superación; cada pieza representa talento, disciplina y el compromiso de construir un mejor futuro bajo el lema de la Marca Penitenciaria “La Libertad”. JS