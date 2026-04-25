Prisión preventiva para tres sospechosos del crimen de “Kathy Mazorca”

Tegucigalpa – En las últimas horas, un juez de Letras dictó la medida de prisión preventiva a tres personas implicadas en la muerte de una menor tiktokera en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.

Los imputados responden a los nombres de Jefry Johan Rodríguez Hernández, Katerin Abigail Palacios Vargas y Oscar Adoni Rivas Palma, por la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, asesinato, asociación para delinquir y robo con violencia e intimidación.

La víctima de este crimen es la tiktokera Katerin Carmiel Mejía Argueta, conocida en redes sociales como “Kathy Mazorca”.

Según el requerimiento fiscal, la noche del 15 de abril, se interpuso una denuncia por la desaparición de la víctima.

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Al día siguiente, el 16 de abril, se encontró el cuerpo sin vida de “Kathy Mazorca” en una finca de palma africana cercana a la construcción del hospital San Isidro en Tocoa.

Las investigaciones señalan que la víctima fue llamada por uno de los imputados con el pretexto de asistir a la inauguración de una discoteca en Trujillo.

Al momento de llegar al lugar citado, fue interceptada y obligada a subir a un vehículo donde ya se encontraban los otros implicados.

Posteriormente, fue trasladada a una zona aislada donde perdió la vida. Tras el hecho, los sospechosos intentaron eliminar evidencias, deshaciéndose de pertenencias de la víctima y realizando acciones para desviar la investigación. AG