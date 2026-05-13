Prisión preventiva para tres policías militares por robo de L.9 millones

Tegucigalpa – Un juez de letras dictó en audiencia inicial la medida de prisión preventiva a tres policías militares implicados en el robo de nueve millones de lempiras.

Los imputados responden a los nombres de Josué Alexis Palencia Sanchez, Roxne Alexandro Hernández Rodríguez y Oscar David Maldonado Castillo, acusado de los delitos de robo con violencia, porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido y asociación para delinquir.

La audiencia preliminar quedó programada para el jueves 11 de junio a las 9:00 de la mañana.

Según las investigaciones, el hecho ocurrió el 12 de agosto del 2025, los imputados se presentaron ante el testigo protegido “Smith” utilizando indumentaria de tipo militar.

Bajo el pretexto de realizar un registro personal, los imputados trasladaron a la víctima hasta el segundo piso de su vivienda, donde le exigieron la apertura de una caja fuerte.

El testigo protegido fue puesto boca abajo cuando abrió la caja fuerte y los uniformados procedieron a sustraer aproximadamente nueve millones de lempiras, diversas joyas y un arma de fuego marca Glock, serie AGPP24, cargaron los valores en varias mochilas y huyeron del lugar con rumbo desconocido. AG