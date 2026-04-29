Prisión preventiva para tres acusados de crimen organizado en San Pedro Sula

San Pedro Sula – Tres presuntos integrantes de estructuras criminales capturados en la colonia Cerrito Lindo, sector Rivera Hernández de San Pedro Sula, fueron enviados a prisión preventiva tras la audiencia inicial desarrollada en un juzgado con competencia nacional.

El portavoz de los tribunales de justicia en la ciudad, Ruy Gabriel Barahona, confirmó que la jueza resolvió esta medida contra los imputados, luego de su detención por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

Los imputados son Yosías Mauricio Martínez Chirinos, Anderson Alberto Fernández Córdoba y Noé Isaac Aguilar Hernández.

“Se decretó el auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva a los tres involucrados en varios delitos”, explicó Barahona. El vocero indicó que permanecerán recluidos en el Centro Penitenciario de El Progreso, salvo disposición del Instituto Nacional Penitenciario.

La audiencia preliminar fue programada para las 9:30 de la mañana del miércoles 27 de mayo, donde se determinará si el caso avanza a la siguiente etapa judicial.

Los acusados enfrentan cargos por asociación para delinquir, tenencia ilegal de armas de fuego y posesión de equipos e insignias policiales en perjuicio del orden público del Estado de Honduras. AD