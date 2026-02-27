Prisión preventiva para sospechosos por crimen de estudiante de medicina de El Progreso

San Pedro Sula – Un juez de letras dictó este viernes en audiencia inicial la medida de prisión preventiva para las dos personas sospechosas del crimen de una estudiante de medicina de la ciudad de El Progreso.

Los imputados responden a los nombres de Dennis Alexander Galván Canales y Ariel Alexander Boquín Chávez, acusados de los delitos de femicidio agravado, privación ilegal de la libertad, robo con violencia e intimidación, y porte ilegal de armas de fuego de uso permitidas.

Ambos están implicados en la muerta de Valeria Alvarado Borjas, quien era una estudiante de medicina.

El juez recalificó el delito de asesinado a femicidio agravado porque tomó como base la relación desigual entre hombres y mujeres de acuerdo al Convenio de Belén Do Para y las 100 reglas de Brasilia.

Según las investigaciones, los sospechosos sometieron a la joven atándola en las manos y la ejecutaron en un solar baldío.

Los dos imputados deben cumplir la medida de prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de Támara por un período de dos años.

Autoridades presumen que la joven fue asesinada el mismo día que fue secuestrada el 15 de febrero en El Progreso, recibiendo tres disparos. AG