Prisión preventiva para sospechoso por crimen de enfermera en Cortés

San Pedro Sula – El Juzgado de Letras de Villanueva en audiencia inicial dictó este lunes la medida de prisión preventiva contra un hombre sospechoso de la muerte de su pareja que respondía al nombre de Elvia Mercedes López Gómez.

El imputado responde al nombre de Daniel Antonio Meraz, acusado del delito de femicidio agravado.

Meraz seguirá recluido en el centro penitenciario de El Progreso mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra.

La audiencia preliminar quedó programada para el lunes 15 de julio a las 9:00 de la mañana.

Según las investigaciones, el imputado era pareja de la enfermera tras estrangular a la mujer en el interior de la residencia en el municipio de Villanueva.

Han salido a la luz videos y grabaciones de teléfono celular que evidencian un patrón de violencia psicológica, amenazas e intimidaciones que sufría la víctima a manos del imputado. AG