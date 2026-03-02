Prisión preventiva para siete acusados por trata de personas y violación en Danlí, El Paraíso

Tegucigalpa– Tras la audiencia inicial, el juez que lleva la causa dictó auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva contra siete personas acusadas de los delitos de trata de personas y violación en perjuicio de tres víctimas, incluyendo menores de edad, quienes eran explotadas sexualmente por montos que oscilaban entre los 200 y 500 lempiras en el oriente del país.

Los encausados por la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas (UTESCTP), son: José Daniel Rubio Córdova, Gelvin Emilio Castellanos Castro, Darwin Antonio Castellanos Ponce, Luis Aquileo Cruz López, José Alfredo Hernández e Isidro García Hernández,

A las siete personas se les supone responsables del delito de violación especial agravada.

Por su parte, la imputada Susy Sarahi Irías enfrenta un proceso judicial por tres delitos de trata de personas en la modalidad de explotación sexual comercial agravada.

La investigación del Ministerio Público dio inicio con una denuncia recibida a través de la línea de emergencia 911, mediante la cual se alertó a las autoridades sobre las actividades ilícitas coordinadas presuntamente por Susy Sarahi Irías. Según las investigaciones, la fémina obligaba a las víctimas a sostener relaciones sexuales con diversos hombres a cambio de dinero, lo que derivó en la interposición del requerimiento fiscal correspondiente.

Las capturas de los sospechosos se hicieron efectivas en Danlí, El Pariso, el pasado martes 24 de febrero, en una operación conjunta con la organización Aerial Recovery y agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Tras concluir la etapa de la audiencia inicial, se determinó que los seis hombres y la mujer sean remitidos a un centro penal para cumplir la medida de prisión preventiva mientras el proceso legal sigue su curso hacia las siguientes etapas procesales. IR