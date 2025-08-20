Prisión preventiva para profesor por supuesto abuso de una alumna en El Progreso, Yoro

Tegucigalpa – Al centro penal de El Progreso, Yoro, con la medida de prisión preventiva, fue remitido un maestro de educación media por suponerlo responsable del delito de violación en concurso real, en perjuicio de una alumna.

La medida de prisión preventiva fue dictada, en audiencia inicial, al profesor Henry Humberto Romero Montoya por existir elementos indiciarios que habría abusado de una alumna, menor de edad.

El acusado, profesor de educación media de matemática, para cometer el hecho delictivo empezó a enamorar a la quinceañera y una vez que logró seducirla, la invitó a su casa de habitación donde le daría clases de reforzamiento para evitar tener problemas en sus clases.

El profesor de 43 años de edad, ya teniendo el control sobre la menor y del lugar, con sus engaños sostuvo relaciones sexuales con la víctima.

Henry Humberto Romero Montoya, quien estaba asignado al instituto Polivalente Francisco Morazán, en Morazán, Yoro, residía en El Progreso, Yoro, y para evitar una posible denuncia le pidió a la pequeña que guardara silencio ya que podría correr el riesgo de ir preso y tener problemas con la familia.

El mentor era muy allegado a la familia de la pequeña, con quienes mantenía una relación muy cercana. PD