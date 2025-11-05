Prisión preventiva para implicado en la desaparición de cinco garífunas en El Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida

Tegucigalpa – Dictan prisión preventiva contra Daniel Alessio Mejía Escobar, supuesto implicado en la desaparición de cinco miembros de la comunidad garífuna en aldea Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida, en el año 2020.

La prisión preventiva fue dictada en audiencia inicial, como sospechoso de los delitos de asociación terrorista, seis delitos de allanamiento de morada, cinco delitos de privación ilegal de la libertad agravada y robo con violencia.

A Daniel Alessio Mejía, conocido como alias “El Violento” se le vincula en la desaparición de Suami Aparicio Mejía García, Milton Joel Martínez Álvarez, Alberth Snider Centeno Tomás, Gerardo Mizael Rochez Calix y Junior Rafael Juárez Mejía, hecho reportado el 18 de julio de 2020 en la aldea mencionada.

La Unidad de Muertes Cometidas por Estructuras Criminales Organizadas (UMCECO) de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), durante el desarrollo de la audiencia inicial presentó los elementos que vinculan al sospechoso y que permitió el auto de formal procesamiento con la prisión preventiva.

El acusado, supuesto miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13), fue capturado el pasado 30 de octubre por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en el aeropuerto Ramón Villeda Morales por donde intentaba viajar a Panamá.

Cabe señalar que por este caso ya guardan prisión Obed Gilberto Colindres López, Abner Isaías Gómez Cárcamo, Ariel Alexander López Yánez, Moche Dayan Solano Castillo y Juan José Pereira Cerna por los delitos antes descritos. PD