Prisión preventiva para Gerardo Galeano acusado de terrorismo

Tegucigalpa– El juez que lleva la causa dictó auto de formal procesamiento contra Gerardo Enrique Galeano Hernández tras concluir la audiencia inicial y quien es acusado de terrorismo.

Gerardo Enrique Galeano Hernández, señalado como el cuarto implicado en la presunta conspiración para asesinar al expresidente Manuel Zelaya y derrocar a la presidenta Xiomara Castro, será remitido este lunes al centro penitenciario de Támara.

Los otros tres acusados en la misma causa son, Perfecto Enamorado, Antonio Kattan y Arcadio Corrales, fueron capturados el pasado 13 de agosto en operativos coordinados.

Según el Ministerio Público, existen pruebas documentales, periciales y testimoniales que los vinculan directamente con el presunto plan contra el exmandatario y la jefa de Estado.

Las cuatro personas se consideran presos políticos del actual gobierno.

Las defensas de los imputados han señalado que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no son contundentes para que a estas personas se les acuse de terrorismo. IR