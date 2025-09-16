Prisión preventiva para extraditable acusado de tráfico de drogas

Tegucigalpa – El Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción en audiencia inicial dictó la medida de prisión preventiva para un extraditable que es acusado de la comisión del delito de tráfico de drogas.

El imputado responde al nombre de Ricky Wendell Juárez Haylock.

La audiencia preliminar quedó programada para el jueves 23 de octubre a las 9:30 de la mañana.

Según el requerimiento fiscal, el Ministerio Público ha tenido conocimiento desde 2021 de la existencia de una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas.

El modus operandi es introducir la droga al territorio hondureño, transportarla, tráfico, traslado, resguardo, ocultamiento, almacenamiento, comercialización y distribución en fuertes cantidades.

Las investigaciones señalan que la droga es introducida vía marítima procedente de Colombia, recibiendo el cargamento en La Mosquitia, posteriormente, se traslada vía terrestre a los diferentes puntos fronterizos. AG