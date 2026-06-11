Prisión preventiva para exdiputado Víctor Hugo Romero y otras tres personas acusadas de asesinato

San Pedro Sula – El juez que lleva la causa, dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva para el exdiputado suplente de Libre, Víctor Hugo Romero y tres personas más por suponerlos responsables del asesinato del ciudadano Mario Josué Chacón Fuentes.

Los imputados Víctor Hugo Romero, Emérito Carvajal Gómez, conocido con el alias de “El Tello”, Nelson Melgar y Josué Baltazar Aranda son acusados de homicidio.

Los acusados guardarán prisión en el Centro Penal de El Progreso, Yoro.

La audiencia preliminar se programó para el próximo 19 de agosto a las 9:30 de la mañana.

De acuerdo con el requerimiento fiscal presentado por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, los capturados son investigados por su presunta participación en los hechos que provocaron la muerte de Mario José Chacón y dejaron como víctima de tentativa de homicidio a Miguel Ángel Villela, en un caso registrado en el departamento de Copán. IR